La suite après cette publicité

On le disait destiné à Manchester United. Mais l’épidémie de coronavirus est passée par là et la crise économique touche de plein fouet les clubs de football. Le club mancunien et son modèle financier un peu moins certes, mais suffisamment pour remettre en doute le recrutement de Jadon Sancho. L’ailier anglais du Borussia Dortmund est bel et bien sur les tablettes des Red Devils mais rien ne dit que le transfert pourra s’effectuer cet été.

Et si MU le rate, d’autres bondiront dessus. C’est le cas du Real Madrid, croit savoir le journal As. « Madrid regarde Sancho », peut-on lire en Une du quotidien pro-Madrid ce mercredi. Il faut dire que l’ailier présente des caractéristiques intéressantes : son talent bien sûr, son âge (20 ans), ses statistiques impressionnantes (20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). Le Real Madrid se cherche de plus un titulaire en puissance pour son côté droit, le poste de prédilection de Sancho, le gauche étant occupé par Eden Hazard.

Manchester United peut donc se méfier, d’autant que les relations sont cordiales entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (on pense bien sûr au prêt réussi d’Achraf Hakimi au BVB). A priori, le club merengue ne passera pas à l’action cet été, mais il sera prêt à dégainer si MU traîne trop. Et l’optique d’associer, dans un futur proche, Jadon Sancho à un certain Kylian Mbappé a de quoi faire rêver…