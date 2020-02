L’informaticien responsable de la fonction couper, copier et coller s’en allé mercredi. Larry Tesler a rendu les ordinateurs accessibles et utilisables, même pour ceux qui n’avaient pas de diplôme en informatique.

Larry Tesler né en 1945 à New York, a énormément contribué à rendre les ordinateurs et les appareils mobiles plus faciles à utiliser.

La carrière de Larry Tesler a influencé l’informatique moderne. Il a travaillé pour créer un traitement de texte appelé Gypsy, qui est surtout connu pour avoir inventé les termes « couper », « copier » et « coller » lorsqu’il s’agit de commandes pour supprimer, dupliquer ou repositionner des morceaux de texte.

En plus de ses contributions à certains des matériels les plus célèbres d’Apple, Tesler était également connu pour ses efforts visant à rendre les logiciels et les interfaces plus accessibles.

L’Américain a poursuivi ses études en informatique à l’université de Stanford. Après avoir obtenu son diplôme, il s’est lancé dans la recherche sur l’intelligence artificielle et s’est impliqué dans les mouvements anti-guerre et anti-entreprises monopolistiques, avec des sociétés comme IBM comme l’une de ses cibles méritantes.

In fine, Tesler est l’une des principales raisons pour lesquelles l’informatique a quitté les centres de recherche pour s’installer dans les foyers.