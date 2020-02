Retour au cinéma, et simultanément en streaming TV Sophia Loren. La diva de 86 ans, lauréate d’un Oscar, joue un rôle courageux dans Life Before Her Own.

Des Sénégalais dans le film…

Réalisé par le fils de l’actrice, Edoardo Ponti, et écrit par Ugo Chiti et Ponti lui-même, rapporte spettacoli.tiscali.it, le film sortira dans le monde entier au cours du second semestre 2020. Aux côtés de Sophia Loren se trouvent Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri et Massimiliano Rossi.

… Ibrahima Gueye et Momo

Loren joue le rôle de Madame Rosa, une survivante de l’Holocauste qui s’occupe des enfants de prostituées dans son modeste appartement à Bari. Elle accueille également Momo, un garçon sénégalais de 12 ans.

Ensemble, ils surmonteront leur solitude et formeront une famille inhabituelle. Le film est une adaptation contemporaine du best-seller international de Romain Gary, La vie devant soi.

Qui est Sophia Loren

Dans sa carrière, Sophia Loren a travaillé avec tous les grands studios. Elle est l’une des actrices les plus célèbres au monde. A l’en croire, on ne construit pas une maison de production mondiale sans cultiver les talents locaux dans chaque pays, sans donner à ces voix la possibilité d’être entendues.

Et, son film, dit-on, fascinera le public en Italie et dans le monde entier