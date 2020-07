Une table-ronde ministérielle sur l’impact de la Covid-19 sur les secteurs énergétiques en Afrique a été organisée par visioconférence, hier. Pour le ministre sénégalais des Energies et du Pétrole, le continent doit travailler en synergie pour réduire l’usage de la biomasse dans le domaine énergétique.

Concernant les hydrocarbures, Mouhamadou Makhtar Cissé estime qu’il faut un soutien appuyé des producteurs de pétrole qui font face aujourd’hui à la chute des coûts, bien vrai que cette baisse pourrait profiter également aux pays importateurs. Il sera nécessaire, selon lui, d’améliorer les échanges intra-africains et de renforcer les capacités en parfaite cohérences avec les nouvelles technologies et les normes environnementales établies.

Mouhamadou Makhtar Cissé reste convaincu que ces dynamiques et perspectives ne pourront être mises en pratique que si, en tant qu’Africains et conscients de nos potentialités, nous nous unissions pour faire face aux effets de la pandémie et relever les défis liés au secteur énergétique.