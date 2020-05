« Impossible de supporter ce choc aussi grave », a déclaré, sur Iradio, Mamour Fall.

Invité de l’émission Jury du dimanche, le coordinateur du comité d’urgence Covid-19 du club des investisseurs du Sénégal a donné son avis sur l’ordonnance de Macky Sall visant à protéger les salariés dans ce contexte du Coronavirus.

« Forcément, cela crée un choc. Parce que, dès lors qu’il n’y a plus possibilité d’activité, on ne sait plus ce que l’on fait avec les salariés. Nous n’avons aucune capacité possible de supporter ce choc aussi grave. Les salaires sont payés par des recettes de l’entreprise. Le modèle économique d’une entreprise n’est pas de payer ses salaires sur la base de l’emprunt. Payer à une entreprise la dette intérieure c’est lui donner l’argent déjà engagé depuis plusieurs mois », a déclaré Mamour Fall.

