Je commencerai par citer un poète sénégalais disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, en l’occurrence Serigne Moussa Ka. En 1930, il disait en prélude dans un poème en wolof à titre post-mortem, destiné à Mame Cheikh Ibrahima Fall en ces termes : « Le monde tire-t-il à sa fin ? Ou ce sont les Saints qui tirent leur révérence ? Ou ce sont de petits lutteurs qui deviennent Cheikh ? Oh ! Vous connaisseurs éclairez moi ». Ses inquiétudes sont plus que d’actualité chez nous ici au Sénégal à l’image des nombreux scandales politique, social, médiatique qui dévorent et consument l’identité sénégalaise au quotidien. Cette dernière était forgée et auréolée par un peuple imbu d’éthique et de morale. Maintenant, nous assistons à des signes avant-coureurs qui prédisent de mauvaises odeurs. Il urge donc de stopper ce tourbillon sombre qui décrète l’hécatombe.

Devrons-nous suivre les autres en reniant à notre identité ou à nos valeurs ? Senghor avait lui opté pour un « enracinement et ouverture » dans le brassage culturel. Mais l’identité transgresse la culture et est une mosaïque de caractères intrinsèque et extrinsèque qui définit en général un peuple. Sommes-nous assez enracinés et fiers ? Je ne le pense pas. Actuellement nous sommes plus bernés et divertis par des phénomènes exogènes que de puiser ou de se ressourcer à partir de nos héritages fondamentaux. « Le monde s’effondre »et le Sénégal va se fondre dans cette « galaxie de malheurs » au grand dam de sa génération actuelle et future. Ils nous annoncent de « nouveaux droits » ou thèmes qui ébranlent la conscience et la confiance du jeune sénégalais qui risque d’entrer dans la tourmente à jamais. Parce que j’ai l’impression ou je suis sûr que vu la succession méthodique des faits, c’est lui la cible privilégié du Diable.

Des séries ou films qui n’ont aucune valeur morale et éducative envers nos enfants, occupent les programmes des chaines de télévisions privées ou publiques depuis quelques années. Ainsi à bas âge, le petit marmot est amené à forger en filigrane une identité à caractère oisif, naïf et de mœurs légères contraire aux recommandations de Dieu. Lorsqu’il devient grand, il est fainéant, vulgaire ou sanguinaire. L’enfance prometteuse exige un encadrement solide et constant qui s’appuie sur une éducation et une formation tirées en grande partie de références nationales. D’où la nécessité d’écrire et d’enseigner les « Histoires générales du Sénégal » avec une rigueur et un sérieux impeccables pour éviter qu’elles ne finissent en déboires. Je me demande toujours, pourquoi nous n’avons pas encore dans nos programmes scolaires des œuvres écrites par nos valeureux hommes comme Cheikh Ahmadou Bamba ou El hadj Malick Sy ou Mame Baye Niass… « La voie de la satisfaction des besoins » un livre de Cheikh Ahmadou Bamba qui traite de la politesse légale pourrait servir de cours de civique et de morale pour tout un cursus scolaire et au delà. En effet, l’absence d’enseignements éthiques ou philosophiques émanant des écrits ou de la pensée de nos érudits, dans nos écoles est à l’origine des dérives que traverse notre nation.

La société sénégalaise détestait des faits contre nature tels que l’homosexualité et la pédophilie. Elle était pudique et presque dépourvue de pervers. Mais là vue la tournure de la situation, on tend vers un début d’effondrement. Et s’il n’y a pas une anticipation par nos dirigeants, ce sera un crash dans lequel va périr une société de référence et naitre une société perdue. Je suis inquiété par ces artistes incultes qui ne savent même plus le rôle fondamental d’un artiste dans une société, jusqu’à faire la promotion de nouvelles déviations. « Hélas ! On voit que de tout temps – Les petits ont pâti des sottises des grands » disait l’autre. Le vrai égoïste de l’espèce humaine est celui qui n’a aucune parcelle de conscience envers sa descendance (la génération future). Arrêtons de calquer toutes ces libertés exogènes et superflues et assumons sans complexe le modèle de société taillé sur mesure pour l’Homo senegalensis dans sa vraie nature. La culture occidentale n’est pas la nôtre. Par contre, osons s’opposer au diable et réhabiliter cette société qui part en lambeaux, afin de rendre un grand service aux générations à venir.

Au Sénégal, nous avons une sécheresse de leaders charismatiques et assez courageux au gouvernail depuis toujours. Parce que personne parmi eux n’a osé prendre ses responsabilités pour changer radicalement la façon de gérer notre Etat. Ainsi les séquelles colonialistes et esclavagistes persistent ! Le pétrole, le gaz, l’or, le fer, le zircon…ces précieuses ressources naturelles dans le sous sol sénégalais devraient être prises comme une bénédiction nous pouvant sortir d’une malédiction toujours grandissante. Alors, pourquoi des contrats liant plusieurs générations de sénégalais sont paraphés au détriment du peuple souverain ? Quel scandale et au finish que dalle ! Des experts, des activistes, d’honnêtes patriotes ont estimé ce que les blocs de pétrole et de gaz découverts, par exemple, pourraient apporter pour un éventuel développement du Sénégal à long terme. Mais tout ceci risque de couler pour arroser d’autres prairies et nous laissant s’asphyxier d’odeurs nauséabondes. C’est pourquoi il est important d’avoir toujours un leader qui a une «vision lointaine qui dépasse Diamniadio».

Le diable nous corrompt et nous trompe en permanence parfois avec des concepts que nous ne pourrons jamais appliquer. Démocratie, République, Etat de droit, Laïcité… ces mots sont inventés et importés par les Occidentaux pour mieux contrôler nos Etats. En effet, je vois un paradoxe entre la définition et la pratique de ces concepts. Ainsi, un pays africain considéré comme « démocratique » est celui qui se soumet entièrement aux Puissances étrangères, qui en retour pillent et dilapident ses ressources. Il constitue une « République » au moment où il accepte aveuglement d’adopter les textes constitutionnels émanant toujours de ces anciens colonisateurs sans tenir compte de ses propres réalités socioculturelles. Certains présidents africains déjà mouillés dans des scandales de corruption et de trahison, bombent le torse effrontément et disent « nous sommes un Etat de droit », alors qu’une partie importante de son peuple croupissent dans une misère indescriptible. Et la notion de « laïcité » qui ne convient pas aux valeurs sénégalaises, est le pire des pièges tendus par ces Puissances pour écraser la force spirituelle sur laquelle s’appuyait un peuple de croyants. Alors qu’eux se cachent derrière la formule « In God We trust » et s’illustrent ! Donc détrompons-nous pour se libérer du diable avant qu’il ne soit trop tard.

Il est impératif pour l’Etat de protéger notre patrimoine en veillant au grain. Il est l’un des signes de la présence du diable parmi nous de laisser des personnes prêcher ouvertement à travers des plateaux de télévisions ou sur les réseaux sociaux pour la désacralisation de nos cultes religieux ou juste pour faire plaisir au colon. Vouloir empêcher le croyant qui vit sa croyance sans entrave aucune aux libertés des autres et au bon fonctionnement de la structure où il travaille quelque soit sa hiérarchie, provoquerait l’anarchie. Celle-ci pourrait être déclenchée si la « Dame de la Justice » ne dit plus le droit ou est manifestement partiale. En effet, il est frustrant de voir des citoyens dont le seul tort est de dénoncer une mal gouvernance, subir des arrestations arbitraires. Il est pitoyable d’entasser comme des sardines des humains dans des geôles dégueulasses et infernales. De la même façon, il est navrant de voir un fonctionnaire qui se sert des affaires du peuple pour satisfaire son affaire personnelle. Il est aussi révoltant que des étudiants soient abattus comme des mouches sans que justice ne soit faite très vite. C’est pourquoi nous assistons aux prémices d’une révolution orchestrée par des jeunes désespérés. Je souhaite vivement son aboutissement, même si je serais de l’autre coté de la terre, pour qu’enfin nos enfants puissent jouir de leurs libertés endogènes et réelles. En fin, je peux dire que ce diable, un tireur d’élite qui rate très rarement sa cible, a déclenché sa chasse ! Gare à ceux qui ne savent pas anticiper et résister au nom de la postérité.

Vive le Sénégal !

Cheikh Ibrahima LO

De Gossas du Sénégal

Sunuinfos

L’article Le Sénégal dans le collimateur du Diable ! (Contribution) est apparu en premier sur Snap221.info.