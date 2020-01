Plus de 156 milliards de francs CFA ont été octroyés au gouvernement sénégalais pour financer les travaux du nouveau stade olympique de Diamniadio. Un accord de financement a été signé entre le Sénégal et le Groupe Standard Chartered Bank, mardi dernier.

En marge du Sommet Royaume Uni-Afrique, à Londres, un accord de financement de plus de 156 milliards FCFA a été signé entre le ministre de l’Économie et du Plan, Amadou Hott et Saif Malik PDG de Standard Chartered Bank pour la construction du futur stade olympique de Diamniadio, a annoncé le site confidentielafrique visité par Senego. Ainsi, ladite banque, qui a fait son entrée au Sénégal il y’a un mois via son guichet de financement, s’est engagée à participer au financement de cette infrastructure dont la pose de la première pierre est attendue le 20 février 2020.

Pour rappel, les travaux vont durer 17 mois.