Le Sénégal Éliminé De La Can U17

Après les qualifications du Cameroun, du Nigeria et de l’Angola, la Guinée s’est emparée du dernier billet pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans ce dimanche. Les quatre équipes du dernier carré se qualifient par la même occasion pour la Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu au Brésil en octobre.

En ballottage favorable avant le coup d’envoi, le Syli cadet a assuré la qualification en battant le Maroc 1-0. Momo Touré a inscrit le seul but de la partie à la 64e minute. Ce résultat élimine les Lionceaux de l’Atlas ainsi que le Sénégal, qui n’était plus maître de son destin et qui a concédé le match nul (0-0) face au Cameroun, déjà qualifié, dans l’autre match du groupe.