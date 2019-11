En marge de l’Assemblée générale du Bureau International des Expositions (BIE) qui vient de se tenir à Paris, nous avons le plaisir de vous informer que le Sénégal est désormais membre du cercle fermé du Comité exécutif du BIE, à travers son délégué permanent, le Directeur général de l’ASEPEX, Dr Malick DIOP.

Premier et seul pays africain à intégrer le Comité exécutif du BIE, le Sénégal est ainsi élu pour un mandat de 6 ans, à côté d’autres pays que sont : la France, le Japon, la Finlande, la Hongrie, la Suisse, l’Espagne, l’Indonésie, la Nouvelle Zélande, l’Italie et la Russie.

Pour Monsieur Malick DIOP, “cette élection du Sénégal au Comité exécutif du BIE est une réelle opportunité pour l’Afrique mais surtout pour notre pays puisque la présence des entreprises sénégalaises sera renforcée sur les marchés internationaux et en termes d’échanges d’affaires, le Sénégal aura de plus en plus d’occasions de présenter ses opportunités d’investissement au monde entier. Ce qui favorisera inéluctablement le développement des exportations sénégalaises et par ricochet, l’équilibre de notre balance commerciale”.

Pour rappel, l’ASEPEX organise la participation officielle du Sénégal à l’Exposition Universelle Dubaï 2020, qui ouvrira ses portes dans quelques mois, précisément en Octobre 2020, pour une durée de 6 mois.

FIN DE L'ARTICLE

--------------------------

--------------------------

--------------------------

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».