Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur poursuit le rapatriement des sénégalais bloqués en France, en relation avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme et des Transports aériens.

Selon un communiqué parvenu à limametti.com un vol de la Compagnie Air Sénégal est prévu, le 21 mai 2020, avec cent quarante-neuf (149) de nos compatriotes en provenance de la France.

. Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur continue de tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués à l’étranger puissent revenir au Sénégal.

