L’attaquant de Reims (élite française), Boulaye Dia, qui a fait part de son intention de porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal, le pays d’origine de ses parents, se trouve dans le viseur de l’Olympique de Marseille, 2-ème de Ligue 1 française, rapportent plusieurs médias français. L’OM s’interroge sur l’opportunité de “prolonger certains (joueur) ou se séparer de ces derniers”, soulignent ces médias.

“C’est le cas de Valère Germain (29 ans), bien que son contrat se termine en juin 2021, qui n’a jamais réussi à s’épanouir sur le front de l’attaque phocéenne depuis qu’il est arrivé en juillet 2017”, rapportent les mêmes sources selon lesquelles le Board de l’OM s’est penché sur le profil de Boulaye Dia (23 ans).

“L’attaquant du Stade de Reims a été le premier bourreau des Olympiens à l’Orange Vélodrome en début de saison (défaite de l’OM 2-0)”, rappellent les médias concernés.

L’attaquant d’origine sénégalaise a également marqué lors de la victoire (2-0) de son équipe contre le PSG au Parc des Princes.

Et c’est au soir de cette victoire et notamment de son but contre les Parisiens que Boulaye Dia a déclaré son ambition de jouer pour les Lions du Sénégal. “On attend, je sais que ça viendra un jour”, avait dit le Rémois.

