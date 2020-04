Le ministère de la Santé n’apprécie nullement la sortie duchef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, le Pr Moussa Seydi qui, lors d’une récente visite effectuée à Ziguinchor, a déploré l’inexistence de service de réanimation à l’hôpital régional de Ziguinchor. Dans un contexte sanitaire compte tenu du nombre de cas graves de personnes atteintes du covid-19, le Pr Moussa Seydi qui se distingue brillamment dans le terrain de la lutte contre la pandémie, a bien raison de déplorer une telle situation.

Alors que le ministère de la Santé aurait pu prendre bonne note de la remarque du Pr Moussa Seydi, voilà que son directeur de cabinet, Dr Aloyse Diouf, s’en prend à lui : « Nous, personnel de santé, le peuple fonde un grand espoir sur nous. Il y a des communications qui doivent se limiter entre nous, parce que nous ne devons pas inquiéter les populations par nos propos, même si on doit leur dire la vérité. Il y a des choses que nous devons régler entre nous ». Dire la vérité, sur une situation dont tout le monde se rend compte au Sénégal, relève pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de propos qui visent à inquiéter la population.

Sortie inappropriée du directeur de cabinet

Rien n’est plus inquiétant quand une personnalité du rang du Dr Aloyse Diouf, en sa qualité de directeur de cabinet du ministre de la Santé pense que le déficit criard de matériel médical adéquat au Sénégal n’est pas à débattre sur la place publique, et doit se mener loin des regards discrets, dans un salon autour du thé.

Ce qui signifie que le ministère de la Santé qui fait chaque jour à l’opinion un point sur la situation du covid-19, ne joue toujours pas la carte de la transparence.

Y a-t-il encore des choses que le ministère de la Santé cache aux Sénégalais ?

Que veulent cacher Abdoulaye Diouf Sarr et ses services ?

A présent que par la réaction inappropriée et très maladroite de Dr Aloyse Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, le peuple sénégalais sait ce n’est pas toute la vérité qu’on lui tient.

La déclaration du Pr Moussa Seydi n’aurait eu rien d’inquiétante, si seulement le ministère de la Santé pouvait en profiter et rectifier enfin le tir en cherchant à relever le plateau technique médical que tout le peuple, tous les patriotes ont toujours réclamé jusqu’ici.

Xibaaru ne peut qu’être en phase avec Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil qui livrant son sentiment sur cette affaire, réagit : « C’est une attitude irresponsable de la part du ministère de vouloir s’en prendre au Pr Seydi qui est dans son rôle de soignant demandant que tout ce qu’il faut, soit mis à la disposition des équipes de terrain, contrairement à ceux qui sont plutôt dans des postures politiciennes ou d’informations ».

Doter les hôpitaux de moyens adéquats pour pouvoir faire face aux ravages de la pandémie, c’est tout ce qui est réclamé des autorités du ministère de la Santé.

