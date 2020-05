Arrivant en fin de contrat en juin 2021 et auteur d’une très belle saison avec le Stade Rennais (1 but et 5 passes décisives en 37 matches), le latéral droit malien Hamari Traoré est dans le viseur de nombreux clubs. Le Paris Saint-Germain l’a d’ailleurs identifié comme une possible doublure à ce poste. Le joueur de 28 ans semble à la croisée des chemins, d’autant que d’autres formations comme le Real Betis Balompié ou Watford sont intéressés. Possible candidat pour un départ, il est néanmoins toujours aussi apprécié par Rennes

D’après les informations de L’Equipe, le club breton souhaite pousser afin de le conserver la saison prochaine et ont relancé des négociations afin de le voir prolonger son contrat. Le bras de fer ne fait que commencer.