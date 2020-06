Jeff Bezos, est l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 164,5 milliards USD, selon le magazine Forbes. Mais comment ce milliardaire de 56 ans a-t-il réussi à atteindre un tel succès ?

Alors que certains experts penchent pour l’idée qu’il faut un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, Jeff Bezos pense plutôt que le plus important c’est d’être heureux à la maison, d’y faire le plein d’énergie et de positivité pour ensuite profiter du temps passé au travail.

Publicité

A cet effet, le milliardaire préfère parler de compensation et non d’équilibre : “J’essaie d’enseigner aux plus jeunes l’harmonie vie-travail ainsi qu’aux plus âgés. Ils me posent tout le temps des questions et mon point de vue est que voir cela comme un équilibre constitue un problème car cela implique qu’un côté reçoive et l’autre donne”, explique l’homme d’affaires.

Pour Jeff Bezos, pour réussir dans la vie, il suffit d’être heureux à la maison, être le meilleur mari, le meilleur père. Ce qui permettra en retour d’être heureux au travail et être encore plus productif.

“Si je suis heureux à la maison, je vais travailler avec plus d’énergie, je suis un meilleur employé et un meilleur compagnon. En fait, tout forme un cercle.”, a conclu Bezos.

Malgré qi’il soit assez sollicité en raison des postes de responsabilité qu’il occupe, l’homme d’affaires donne la priorité à son bien-être, il prend le temps d’être avec les siens, s’efforce de profiter des huit heures de sommeil recommandées chaque nuit.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Jeff Bezos donne des conseils pour réussir dans la vie. Il y a même un livre qui l’a aidé à devenir l’homme le plus riche du monde : Good to great: Why companies make the leap and others don’t, de Jim Collins.



<!– Publicité 2 –>

Crédit photo: 24 heures

AfrikMag

L’article Le surprenant conseil de Jeff Bezos pour réussir dans la vie est apparu en premier sur Snap221.info.