L’homme accusé d’avoir tué 22 personnes et blessé près de deux douzaines de plus lors d’une fusillade de masse dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas, a été inculpé de 90 chefs d’accusation fédéraux, dont des crimes de haine, selon des documents judiciaires.

Patrick Crusius a été inculpé de crimes haineux ayant entraîné la mort, de crimes haineux impliquant une tentative de meurtre, l’utilisation d’une arme à feu pour commettre un meurtre et en relation avec un crime de violence, et l’utilisation d’une arme à feu pendant et en relation avec un crime de violence , selon l’acte d’accusation descellé jeudi.

Les accusations concernent les 22 personnes tuées ainsi que 23 autres victimes qui ont survécu au massacre du 3 août – l’une des fusillades les plus meurtrières du pays et l’attaque la plus meurtrière contre les Latinos de l’histoire américaine moderne.

CNN a contacté les avocats de Crusius pour obtenir des commentaires.

Crusius est accusé d’avoir tué et blessé les victimes “en raison de l’origine nationale réelle et perçue de toute personne”, selon l’acte d’accusation.