Le Syndicat des Travailleurs de la Justice a décrété 72h de grève renouvelable, à partir de ce lundi. Les syndicalistes protestent toujours contre le mutisme de la tutelle face à leurs revendications.

Le ministre de la Justice accusé de déni de responsabilité et de devoir

“La lutte continue de plus belle et sans relâche. Ce lundi 29 juin, le Sytjus sera en grève pour 72h renouvelable. Les travailleurs de la justice sont très déterminés à défendre leurs intérêts matériels et moraux pour leur dignité. Mais aussi contre les actes de torpillages perpétrés par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall”, soutient Me Aya Boun Malick Diop, secrétaire dudit syndicat. Au moment où le blocage du secteur de la justice pose beaucoup de problèmes aux usagers, les syndicalistes déplorent l’ignorance du ministre de la justice qui fait croire à l’opinion que tout est en ordre dans son secteur. Selon les syndicalistes, le ministre est en train de commettre un déni de responsabilité et de devoir. Ils accusent le ministre d’être la cause de cette crise en ne mettant pas en oeuvre les reformes qu’il avaient trouvées à la tête de ce département quand il venait en avril 2019.

Points de revendications

La mise en œuvre du protocole d’accord du 17 octobre 2018 devant aboutir à l’augmentation de l’indemnité de participation à la judicature et l’institution d’une prime d’assistance judiciaire pour les acteurs administratifs de la Justice. Aussi, les syndicalistes réclament la publication au Journal officiel des décrets pour l’effectivité de l’élargissement de l’assiette du fonds commun des greffes. Enfin ils demandent l’organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la Justice dans leurs nouveaux corps et nouvelles hiérarchies, en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-413 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions portant statut du cadre des fonctionnaires de la Justice.