Lettre à Maman

La mort d’une mère est le premier chagrin qu’on pleure sans ELLE puisque le deuil d’une maman signifie la perte profonde d’une source de tendresse et d’amour intarissable.

Vivre sans ELLE, c’est devoir affronter la vie sans pilier, sans moteur et sans cette personne qui nous protège de sa bienveillance et de son amour sans limite. Le jour où l’on perd une maman, c’est une très grande partie de notre âme qui nous quitte.

TENDRE Maman, nous pleurons toujours ton absence mais aujourd’hui comme jamais tes enfants sont extrêmement fiers de toi.

Tu as été une mère parfaite et une épouse dévouée, exemplaire (éternel témoignage de papa). Aujourd’hui, ce qui manque à ta FAMILLE, c’est de ne pas pouvoir t’embrasser, te toucher, rigoler avec toi mais aussi et surtout partager avec toi nos joies et nos peines.

Nous sommes heureux de voir ta famille à Joal.

Nous sommes contents de rencontrer tes camarades de promo ou tes collègues.

MAMAN, les témoignages restent unanimes.

La THIARE, sache qu’au paradis, nous te choisirons encore parce qu’on ne peut pas espérer mieux que toi.

Merci Maman

Merci pour cet amour

Merci pour cette éducation

Merci de nous avoir préparer à affronter la vie

Merci pour TOUT.

C’est le moment également pour nous de remercier papa qui n’a jamais baissé les bras. Tu as vécu avec le diabète maman pendant 15ans mais papa n’a ménagé aucun effort pour que tu vives ta maladie sans aucun souci.

PAPA ne voulait même pas que quelqu’un d’autre t’amène à l’hôpital pour tes Rendez Vous médicaux. Il a pleinement rempli son devoir. Il s’organisait,repoussait ou annulait des Rendez Vous ou réunions afin de pouvoir être avec toi chez le médecin et ça nous ne l’oublierons jamais.

Grande dame, jolie,classe,intellectuelle,

Tu as toujours préféré vivre hors des projecteurs et appareils photos malgré la célébrité de ton époux.

Tes meilleurs moments sont ceux que tu as passés avec tes enfants et toute la famille dans ta demeure.

Enfants,neveux,frères,sœurs ou encore cousins, cousines, tu aimais voir toute la famille de Papa à la maison. Ce qui était pour toi de bons moments de partage, de convivialité autour de succulents mets que tu aimais concoctés pour la Famille.

Merci la THIARE,

Tu as traversé des moments difficiles mais tu n’as jamais baissé les bras.

Tu ne voulais jamais rien nous raconter parce que ne voulant pas qu’on se fâche contre qui que ce soit.

Tu as toujours su pardonner et afficher ton joli sourire.

Aujourd’hui tu reposes en paix et nous sommes extrêmement fiers de toi.

Merci à papa de nous avoir choisi une maman aussi extraordinaire.

Repose en paix ma lionne

Repose en paix badienou khaleyi

Repose en paix yayou khaleyi

À jamais dans nos cœurs

Nous t’aimons très fort ❤❤