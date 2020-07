En mane j’ai un blem. Je dors trop, m’explique.

Je suis mariée depuis 4 ans avec un enfant de presque 3 ans. Je travaille dans la santé. Mais mane goudi dall damay nélaw rek lassikham. Mr dayy mèr rek ndankh dé fois il a envie au milieu de la nuit té mane samay nelaw Dara doumako yakhal.

Deff affaire bi beuthieuk sakh momako gueuneul. Dé fois bouma wathié vers 15h ba yétal bb ma dem sagou deff nuisette begal ko. La nuit mom damay gaw def lep des fois avant 20h maa tath rerr def désert defar bamou bakh, lal lalbi et tout, paréna nelaw rek.

Dès fois kan il me réveille au milieu de la nuit pour faire ignanéna oubi sama beute mais nak doumako tay damay melni kou déh, dès fois douma sakh kham loumou def . Le matin mounima yow dem mangui….oubiwo sakh sa beute yi khana lolou moyy defal sa ligueye tai wathié .

Bilay je l’aime de tout mon cœur c mon meilleur ami il me connait depuis k moi j’ai 3 ans. wayé nelaw yi moy blem bi, il me le reproche chaque jour, sou leudeumé dafay melni samay lampe nioy faye, je dors comme un mort. Svp je veux des conseils.

SDSK

