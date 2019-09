Les banques sud-africaines se retrouvent en tête du classement établi par la revue britannique The Banker, avec l’indétrônable Standard Bank qui occupe la première position africaine avec un rang 143e au niveau mondial. Le géant sud-africain affiche 10,1 milliards de dollars de fonds propres.

Elle est suivie par trois autres banques de la nation Arc-en-ciel, en l’occurrence First Rand Bank, ABSA Group et Nedbank Group, avec des capitaux propres respectifs de 8,4, 7,7 et 5,7 milliards de dollars. Autant dire que leurs poursuivantes immédiates sont devancées par une bonne longueur, suivant ce critère de solidité. Puisque la National Bank of Egypt présente un total actif de 1,8 milliard de dollars de moins que la quatrième banque du classement africain. Et l’écart par rapport aux capitaux propres de Standard Bank est de 6,2 milliards de dollars.

Dans le top 10 africain, on retrouve deux établissements marocains de dimension panafricaine, notamment par leur forte présence du nord au sud. La sixième place revient ainsi à Attijariwafa bank, qui totalise 3,82 milliards de dollars de fonds propres. En septième position au niveau continental, figure le Groupe Banque Populaire avec ses 3,76 milliards de dollars.

Les trois autres établissements qui ferment la marche sont Ecobank Transnational (8e, Togo), Investec South Africa (9e, Afrique du Sud), et Zenith Bank (10e, Nigeria).

The Banker souligne, par ailleurs, que les banques sud-africaines demeurent les championnes africaines en termes de taille du capital Tier 1.

Source : The Banker

