Sadio Mané, ailier champion d’Europe avec Liverpool, est le sénégalais le mieux payé sur la saison 2019-2020.

L’enfant de Bamabali dépasse les 700 000 euros (env. 450 millions FCFA) mensuels, depuis qu’il a prolongé de deux ans, au cours de l’automne dernier.

Sadio Mané devance Idrissa Gana Gueye. Le nouveau milieu du PSG a signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2023, assorti d’un salaire mensuel estimé à 540 000 euros (env. 350 millions FCFA). Mané est le 3e joueur le mieux payé de Liverpool derrière Salah et Firminho.

Suivent à la 3e et 4e place les défenseurs centraux Kalidou Koulibaly, au Napoli et Salif Sané, à Schalke 04. L’un comme l’autre avoisine un même salaire mensuel estimé à 500 000 euros (env. 330 millions FCFA). A noter que Koulibaly est le joueur le mieux payé de Naples et dans le Top 15 des joueurs les mieux payés de Serie A.

Ismaïla Sarr a profité de son transfert à Watford pour paraphe un contrat à 350 000 euros (env. 230 millions FCFA) mensuels. Il est le cinquième footballeur sénégalais le mieux rémunéré.

Le classement

1. Sadio Mané : 700.000 € (450 millions FCFA) /mois

2. Idrissa Gana Gueye : 540 000 € (350 millions FCFA) /mois

3. Kalidou Koulibaly : 500 000 € (330 millions FCFA) /mois

4. Salif Sané : 500 000 € (330 millions FCFA) /mois

5. Ismaila Sarr 350 000 € (230 millions FCFA) /mois

wiwsport.com avec Sportune