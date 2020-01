Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Kobe Bryant sur sa page Twitter : « Les USA et le monde entier ont perdu un grand homme avec la disparition de Kobe Bryant. Une grosse perte pour le basket américain et mondial. Repose en paix légende. Mes pensées et prières vont à sa famille et à celles des autres victimes », a posté le Président.

Yoff océan Titre foncier 600m2 pieds dans l'eau Contact: 776356194