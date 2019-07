Il y aura donc 5 manifestations ce week-end. Pour cause, les demandes introduites par “Aar li nu bokk”, “Samm sunu reew”, la Coalition des Travailleurs du Sénégal (Cts), le G7 et la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) ont toutes été autorisées par le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb. Toutes ces rencontres sont prévues entre aujourd’hui et demain samedi. La police nationale devra être donc être aux aguets pour accompagner et cadrer ces mobilisations.

