Suarez, Cavani, Messi, tout dernièrement Griezmann…Tous ceux qui suivent le football international ont surement déjà vu les joueurs sud-américains arriver à des matchs avec un thermos entre les mains. A l’intérieur une infusion appelée Yerba Maté.

Le maté est un arbre à feuilles persistantes originaire d’Amérique Latine. Il pousse naturellement sur les rives des ruisseaux et dans les forêts montagneuses.

Adebayor, nouvel adepte

Si à l’origine les feuilles de maté étaient directement mâchées, elles se consomment depuis des siècles en infusion. Le maté est traditionnellement bu dans une calebasse avec une pipe filtrante appelée la bombilla, qui permet de consommer le maté sans retirer les feuilles de l’infusion.

D’après les connaisseurs, le maté continent la matéine, une molécule proche de la théine, qui agit comme stimulant du système nerveux central et permet ainsi de lutter contre la fatigue. Il est réputé pour son effet revigorant et son action sur la perte de poids. Il est aussi source d’antioxydants et notamment de polyphénols qui permettent de protéger l’organisme.

Au moment de faire ses adieux à Olimpia, Emmanuel Adebayor a fait une mention spéciale à cette boisson. Après seulement 4 mois au Paraguay, le Togolais est aussi devenu un adepte. “Je vais certainement garder mon Yerba Maté et penser à vous. Je vous souhaite tout le meilleur et prie pour que le club et la ville continuent de prospérer“, a t-il écrit.

