Twitter est en ébullition. En ce « black out Tuesday » où la moitié du monde dénonce les violences policières et le racisme, Lea Michele s’est fait épingler par une ancienne collègue de tournage. Plus que jamais, la future maman est au coeur des critiques. En effet, aujourd’hui, mardi 2 juin, l’une de ses ex-comparses de la série Glee, Samantha Ware, a proféré de lourdes accusations contre elle. Il y a quelques jours, Lea Michele postait ce message sur ses réseaux sociaux : « George Floyd ne le méritait pas. Ce n’était pas un incident isolé et cela doit prendre fin. #BlackLivesMatter ».

Des mots pour soutenir le meurtre de George Floyd, un afro américain tué par des policiers à Minneapolis, aux États-Unis. Et si ses fans ont apprécié le message, ce n’était pas du tout le cas de Samantha Ware qui garde un mauvais souvenir de son passage dans la série « Glee » où elle a côtoyé Lea. Sur Twitter, Samantha n’a pas hésité une seule seconde à prendre à partie Lea Michele l’accusant de lui avoir fait vivre un « enfer » sur le tournage. Elle (Samantha, qui est afro-américaine, ndlr) a aussi dénoncé les « micro-agressions traumatisantes » que Lea Michele lui aurait fait vivre à de nombreuses reprises.

Samantha donne un exemple pour justifier ses propos : « N’oublie pas quand tu as fait de mon premier concert télévisé un enfer vivant ! ? ! Parce que je n’oublierai jamais. Je crois que tu avais dit à tous que tu en avais l’opportunité, tu aurais ‘ch** dans ma perruque !’ Parmi d’autres micro-agressions traumatiques qui m’ont fait remettre en question une carrière à Hollywood » a-t-elle asséné dans un tweet en majuscules. D’anciennes stars de Glee ont soutenu les propos de Samantha comme Alex Nawel, Amber Riley ou encore Dabier Snell.

La rédac’

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Lea Michele accusée de racisme : les déclarations qui font le buzz sur Twitter… est apparu en premier sur Snap221.info.