Depuis quelques semaines maintenant, Lea Michele est dans la tourmente. Et pour cause, l’actrice emblématique de Glee réagissait sur les réseaux sociaux à la mort de George Floyd, un afro-américain décédé des suites d’un plaquage ventral réalisé par un policier. Mais, la jeune femme ne s’attendait sûrement pas à ce que la situation se retourne contre elle. En effet, de nombreux acteurs de la série Glee ont commencé à pointer du doigt le comportement raciste qu’a pu avoir l’actrice à plusieurs reprises.

Son ancienne collègue de jeu Samantha Ware a pris la parole en premier et a dénoncé : “Tu te souviens quand tu m’as fait vivre l’enfer pour mon premier job à la télévision ? Parce que je n’oublierai jamais. Si je me souviens bien, tu as dit à tout le monde que si tu avais l’opportunité, tu ‘chierais dans ma perruque’ parmi d’autres micro-agressions traumatiques qui m’ont fait remettre en question une carrière à Hollywood”.

“elle est méprisable”

Lea Michele a présenté ses excuses, mais cela n’aura pas suffi à apaiser les tensions. Et pour cause, les accusations ne cessent d’affluer, encore aujourd’hui. Ce jeudi 2 juillet, c’est le témoignage de Craig Ramsay qui refait surface. Invité il y a quelques jours dans le podcast Behind The Velvet Rope animé par David Yontef, il raconte : “Je ne veux pas entendre le nom de Lea Michele dans cette interview. Du tout ! Je pense qu’elle est méprisable, que c’est une personne horrible. Je crois qu’elle a complètement perdu les pédales. Nous étions dans Fiddler ensemble. Rosie O’Donnell était géniale. (…) Quant à Lea Michele, je crois que c’est l’une des personnes les plus fourbes de cette industrie”.

Il poursuit ensuite : “J’étais là quand elle a reçu le coup de fil lui disant qu’elle avait décroché le rôle dans Glee et je crois que ce sentiment de supériorité lui a traversé tout le corps. Elle était comme possédée et à partir de ce moment… Je n’avais jamais rien de vu de tel à Broadway. Vous ne pouvez pas déconner à Broadway, vous vous faites une réputation très vite si vous oubliez d’où vous venez (…)”.

Par J.F.