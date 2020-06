gerard canonico monte au créneau

Tout a commencé le 2 juin. L’ancienne star de Glee Lea Michele a posté un message sur les réseaux sociaux pour protester contre le racisme après la mort de George Floyd. Sur son compte Twitter elle déclarait : “George Floyd ne mérite pas ça. Ce n’est pas un incident isolé et cela doit prendre fin #BlackLivesMatter”. Suite à cette publication, Samantha Ware a réagi et s’est confiée sur l’enfer que lui aurait fait vivre Lea Michele sur le tournage de Glee. “Je me rappelle quand tu disais à tout le monde que si tu en avais l’opportunité, tu chierais dans ma perruque, entre autres micro-agressions traumatisantes qui m’ont fait me poser des questions sur ma carrière à Hollywood”.La jeune femme n’a pas été la seule à témoigner puisque quelques heures plus tard, Alex Newell, Amber Riley et Dabier Snell l’ont également accusée de racisme et de harcèlement . Ce dernier a rappelé à l’actrice qu’elle lui avait interdit de s’asseoir “à table avec les autres membres du casting parce que ce n’était pas ma place”.

Face à ces nombreuses polémiques, Lea Michele n’a pas eu d’autres choix que de présenter ses excuses. Dans un long post Instagram elle a écrit : “Quand j’ai tweeté l’autre jour, c’était censé être une manifestation de soutien pour nos amis, nos voisins et les personnes racisées pendant cette période compliquée, mais les réponses que j’ai reçues m’ont fait réfléchir sur comment mon propre comportement envers d’anciens partenaires de séries pouvait être perçu.”

Elle n’avoue cependant pas avoir tenu ces propos : “Bien que je ne me souvienne pas d’avoir tenu ces propos, et que je n’ai jamais jugé les autres sur leur milieu social ou la couleur de leur peau, ceci n’est pas la question”. Mais ces excuses n’ont pas suffi à faire taire les accusations. Gerard Canonico, un acteur de Broadway, se souvient lui aussi du cauchemar que Lea Michele lui a fait endurer : “J’ai essayé pendant des années d’être gentil avec toi en vain. Peut-être devrais-tu t’excuser à la place de mettre le blâme sur la façon dont les autres ‘te perçoivent’” a-t-il écrit sur Twitter. Pas sûr que la polémique en reste là …

Par J.F.