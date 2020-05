Léa Salamé garde un souvenir précis de ses deux saisons dans On N’est Pas Couché. Dans une interview en visioconférence, accordée à la chaîne YouTube TéléTravail ce jeudi 7 mai, l’ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier s’est confiée au sujet de son parcours de deux ans dans l’émission, confiant que cette expérience avait été un réel défi.

Léa Salamé a fait partie des chroniqueurs emblématiques de On N’est Pas Couché.En août 2014, après avoir été repérée par Laurent Ruquier alors qu’elle était à l’antenne de I-Télé, elle avait pris la relève de Natacha Polony, et rejoignait ainsi Aymeric Caron avec qui elle a formé un duo. La saison suivante, en 2015, la journaliste politique a collaboré avec un nouveau membre de l’équipe, Yann Moix. À la fin du mois de juin 2016, après deux ans de bons et loyaux services, la compagne de Raphaël Glucksmann a privilégié son rêve, celui de présenter une émission politique, et a quitté le plateau de On N’est Pas Couché.

Près de quatre ans se sont écoulés depuis que Léa Salamé a tourné la page. Mais elle n’a rien oublié de son expérience. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube TéléTravail, ce jeudi 7 mai, et dans laquelle elle a fustigé le Premier ministre Edouard Philippe, la journaliste de 40 ans s’est confiée sur cette aventure, qui a marqué ses débuts au sein du groupe France Télévisions. Et comme elle le révèle, son rôle de chroniqueuse dans On N’est Pas Couché lui a donné du fil à retordre. « Je leur disais tout le temps : ‘Mais qui je suis, moi, pour dire à un réalisateur qui a bossé deux ans sur son film : j’ai trouvé que c’était de la m**** ? ‘ », s’est rappelée la maman de Gabriel. Terrifiée à l’idée de devoir partager son opinion, tranchée ou non, Léa Salamé a été envahie par l’angoisse. « À chaque fois, pendant deux ans, j’avais mal au bide d’y aller… C’est une émission qui a marqué et qui, moi, m’a énormément aidée », a conclu la présentatrice.

« Je sais que Laurent Ruquier en avait un peu marre »

En tant que chroniqueuse, Léa Salamé a donc assisté aux coulisses de On N’est Pas Couché. Un quotidien qui lui a permis de mieux encaisser une récente annonce de Laurent Ruquier. Le samedi 18 avril, l’animateur a révélé que son programme ne reviendrait pas à la rentrée 2020. Une décision prise au mois de novembre 2019, prévisible pour la journaliste. « Ça ne m’a pas étonnée des masses parce que je sais que Laurent Ruquier en avait un peu marre« , a-t-elle glissé. Et de poursuivre : « Je pense que ça a été une émission hyper importante et je pense que c’est extrêmement difficile aujourd’hui de créer une marque en télévision. »

Léa Salamé en septembre 2014, durant l’enregistrement de Vivement Dimanche, aux côtés de Laurent Ruquier (à gauche) et Aymeric Caron COADIC GUIREC / BESTIMAGE

