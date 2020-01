Muet depuis l’annonce de la mort de Kobe Bryant, dont il était très proche, LeBron James a publié un long hommage à la légende des Los Angeles Lakers sur les réseaux sociaux, lundi soir.

La douleur était trop intense pour réagir à chaud. LeBron James, aperçu en larmes dimanche sur le tarmac de l’aéroport de Los Angeles, a pesé ses mots avant de les rendre publics, lundi soir. Par le biais d’un long message posté sur son compte Instagram, « The Chosen One » a rendu un vibrant hommage à Kobe Bryant, son grand ami mort dans un accident d’hélicoptère dimanche aux côtés de sa fille, Gianna et de sept autres personnes. L’émotion est immense.

« Je ne suis pas prêt mais c’est parti, a-t-il écrit. Mec je suis assis ici essayant d’écrire quelque chose pour ce post mais chaque fois que j’essaye, je recommence à pleurer juste en pensant à toi, nièce Gigi et à l’amitié/le lien/la fraternité que nous avions! J’ai littéralement entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philly (Philadelphie, où il a battu le record de points de Bryant, ndlr) pour rentrer à LA. Je ne pensais pas un seul instant en un million d’années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. WTF! J’ai le cœur brisé et dévasté mon frère! Mec, je t’aime grand frère.

« Je continuerai ton héritage »

Mon cœur va à Vanessa (la femme de Kobe) et aux enfants. Je te promets que je continuerai ton héritage, mec! Tu es si important pour nous tous ici, en particulier la « Lakers Nation » et c’est ma responsabilité de mettre cette merde sur mon dos et de continuer! S’il te plaît, donne-moi la force du ciel et veille sur moi! Il y a tellement plus de choses que je veux dire, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je ne peux pas traverser ça! Jusqu’à ce que nous retrouvions mon frère! Mamba pour la vie, Gigi pour la vie. »

Ce message intervient deux jours après que LeBron est devenu le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA devant… Kobe Bryant, lors d’un match à Philadelphie, la ville de naissance de Kobe, avec désormais 33.655 points contre 33.643 pour l’ancien mythique n°24. Ce dernier lui avait d’ailleurs rendu un magnifique hommage. « Continue de faire avancer le jeu LeBron. Enormément de respect pour toi mon frère. » Depuis son arrivée aux Lakers en 2019, LeBron a, en quelque sorte, repris l’héritage du Black Mamba, qui a passé 20 ans dans la franchise californienne. Les deux hommes se saluaient même parfois en plein match.

La franchise des Lakers, frappée de plein fouet par la disparition de l’un de ses « enfants » a aussi publié un court message sur Twitter après l’annonce du report du match face aux Clippers, initialement prévu mardi. « Les Lakers voudraient tous vous remercier pour votre énorme vague de soutien et de condoléances, a écrit la franchise. C’est un moment très difficile pour nous tous. Nous continuons de soutenir la famille Bryant et partageront plus d’informations. »