L’Église d’Angleterre a décidé de présenter des excuses pour le racisme vécu par “d’innombrables Noirs, Asiatiques et minorités ethniques” au cours des 70 dernières années.

L’Église a déclaré dans un communiqué que le Synode général, son organe législatif, avait voté mardi pour présenter des excuses officielles et charger un expert extérieur de préparer un rapport sur le racisme, la race et l’ethnicité dans l’église.

PUBLICITÉ

S’exprimant lors du synode, l’archevêque de Canterbury Justin Welby, qui est l’évêque le plus ancien de l’église, a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que l’Église d’Angleterre était encore “profondément raciste institutionnellement”.

“Nous n’avons pas rendu justice dans le passé, nous ne rendons pas justice maintenant, et à moins que nous ne soyons radicaux et décisifs dans ce domaine à l’avenir, nous aurons toujours cette conversation dans 20 ans et continuerons à faire de l’injustice”, a-t-il ajouté. .

Welby répondait à un discours prononcé par le révérend Andrew Moughtin-Mumby, membre du synode du diocèse de Southwark à Londres. Moughtin-Mumby a présenté la motion appelant à des excuses et a raconté au synode les expériences douloureuses de la famille de Doreen Browne, l’une de ses paroissiennes.

Il a dit qu’en 1961, la famille avait été empêchée d’entrer dans l’église St Peter à Walworth, au sud de Londres, en raison de la couleur de leur peau.

PUBLICITÉ

“La famille de Doreen a subi un racisme horrible et humiliant qui affecte encore aujourd’hui les relations de Doreen avec l’Église”, a-t-il dit. Il a ajouté que bien que la famille Browne ait finalement trouvé une église paroissiale dans laquelle ils étaient accueillis, beaucoup de ceux qui sont arrivés des Caraïbes ne l’ont pas fait et ont fini par quitter l’église en conséquence.

“C’est notre propre scandale”, a-t-il déclaré.