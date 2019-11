L’étudiante diplômée Lena Niang a joué pour l’équipe nationale de basket-ball du Sénégal cet l’été. Un rêve devenu réalité. En effet, elle a participé à l’Afrobasket 2019 avec les lionnes de la Téranga. Une expérience qu’elle a partagée avec le site de son club Temple News parcouru par Senego.

« Globalement, ce fut une expérience formidable. C’est quelque chose que je voulais faire depuis toute petite. J’aurais aimé que mes parents soient là pour en faire l’expérience avec moi », a-t-elle déclaré. En quatre matchs avec le Sénégal, Niang a inscrit 08 points. Au cours de la saison 2018-1919, Niang a enregistré une moyenne de cinq points par match. Elle s’est classée troisième de l’équipe avec 36 convertis à trois et a terminé avec un taux de conversion de 33,6% à partir de la fourchette de trois points, se classant deuxième de l’équipe.

La dernière année en Université

La « défense améliorée » de la joueuse de Temple Owls sera un « atout apprécié » cette saison, a ajouté le coach adjoint Willnett Crockett. Selon elle, l’ailière espère terminer sa carrière universitaire avec une participation au tournoi de la NCAA, et elle se concentre sur son rôle de tireur et de défenseur ». Les Owls n’ont pas pu se rendre au tournoi de la NCAA la saison dernière après s’être inclinés au premier tour du tournoi de la Conférence américaine d’athlétisme contre Memphis 59-58. Niang a enregistré huit points, deux interceptions et un bloc dans ce match. « Cette année, étant ma dernière année, j’espère que nous ferons les éliminatoires », a déclaré Niang avant de poursuivre: « je vais me concentrer sur l’apport d’énergie et sur une bonne défense ».

Ouvrir mon propre restaurant et continuer à jouer au basketball à l’étranger

Quand elle aura terminé ses études, la Sénégalaise prévoit de continuer à jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. Elle tentera de se faire une place sur la liste si, dit-elle, l’équipe participera aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, au Japon. Par ailleurs, elle veut ouvrir son propre restaurant et continuer à jouer au basketball à l’étranger. « J’aimerais ouvrir ma propre entreprise, qu’il s’agisse de mon propre restaurant ou de la gestion de ma propre entreprise internationale. Pour l’instant, je veux jouer au basketball à l’étranger, mais j’espère pouvoir réussir à faire les deux à l’avenir », confie la lionne.