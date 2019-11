Tout est parti d’une fameuse « lettre vide » que le guide des Moustarchidines aurait envoyée à Serigne Modou Kara et sur laquelle, un talibé demandait des explications au fils de ‘Al Makhtoum. En effet Kara aurait même affirmé qu’il comprenait le message de cette « lettre vide » qui lui était destinée. Suffisant pour que le guide des Moustarchidines le taxe de « comédien ».

Bien avant même que le guide des Moustarchidines ne taxe Serigne Modou Kara de « comédien »,la « lettre vide » les liant avait fait mouche. Cette lettre qui continue de faire parler d’elle était supposée pourtant vide et Kara aurait indiqué avoir compris son contenu sans objet. C’est le premier déclic d’une affaire qui fera tâche d’huile entre Serigne Moustapha Sy et son « domou badiène », Serigne Modou Kara.« Un responsable ne doit pas se comporter en comédien », telle est la remarque qui va suivre l’affaire de la fameuse lettre.

Alors que tout le monde s’attendait à ce que Kara fasse une riposte à la hauteur de l’affront, ce dernier a doctement choisi de tempérer les ardeurs de ses partisans.

« Je demande à tous mes talibés d’être calmes car on m’a rapporté ce que Serigne Moustapha Sy a dit sur moi dans la soirée du Gamou. Il n’a dit que ce qu’il pense. Et je pense que ce n’est pas la peine de s’agiter car on n’a que des parents et sympathisants au sein de la communauté Moustarchidine. J’aime des gens qui interprètent positivement les messages. Et je demande à toutes les personnes d’interpréter positivement sa déclaration », précise Cheikh Modou Kara. Mais le moins qu’on puisse dire est que Kara est un incompris qui parfois parle sur un ordre qui dépasse l’entendement de ses interlocuteurs ou supposés comme tels. En tous les cas, tout est rentré en ordre au finish entre lui et le guide des Moustarchidines.