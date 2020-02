Laurent Fouanard, Franco-Allemand, 55 ans, avait tué ses deux enfants, Léo et Maya, un garçon et une fille âgés respectivement de 7 et 3 ans. Mariétou, leur maman, une Sénégalaise originaire du quartier Arafat de Rufisque, a été blessée. Le drame est survenu à Dresden, en Allemagne, en mai 2019.

À l’ouverture de son procès, le papa meurtrier a fait de révélations effroyables sur son meurtre. Dans des propos repris par Les Échos, il renseigne qu’il a d’abord attaqué ses enfants en leur causant de graves blessures. Il les a étranglés jusqu’à ce qu’ils soient complètement évanouis.

Ensuite, il révèle avoir pris de la mousse de construction qu’il va injecter à Léo et Maya pour les «achever». Il a après mis des couvertures et oreillers sur les corps des enfants. La défense a plaidé la folie. Le procès se poursuit et aucun jugement ne sera rendu avant mars prochain.