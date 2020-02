Un réseau de militants conservateurs dirigé par Ginni Thomas aide à compiler des notes détaillées des fonctionnaires déloyaux du gouvernement qu’ils veulent renvoyer, selon plus d’une douzaine de sources qui ont parlé à Axios.

La méfiance de Trump envers les personnes à l’intérieur de la Maison Blanche et du gouvernement fédéral s’est intensifiée depuis sa mise en accusation et son acquittement, et il pense que son gouvernement est rempli de «serpents» qu’il veut renvoyer et remplacer.

Les notes de service envoyées à Trump incluaient l’ancien procureur américain du district de Columbia, Jessie Liu, dont la nomination à un poste de haut responsable du Trésor a été retirée. Une source au courant du document a déclaré que les méfaits présumés de Liu incluaient la signature du dossier de condamnation demandant une peine de prison pour l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, sans inculper l’ancien directeur adjoint du FBI Andrew McCabe, et ne pas agir sur les renvois criminels de certains membres de Supreme Les accusateurs du juge Brett Kavanaugh.

Les notes de service, compilées au cours des 18 derniers mois, comprenaient également des suggestions de personnes pro-Trump pour remplacer les officiels actuels. Thomas a recommandé l’ancien agent des services secrets Dan Bongino pour un rôle de conseiller en matière de sécurité intérieure ou de lutte contre le terrorisme, le shérif David Clarke pour un rôle de haut niveau en matière de sécurité intérieure et l’aide de Derek Harvey, représentant républicain de la Californie, Derek Harvey pour le National Security Council.

Le bureau du personnel présidentiel a déterminé que certains des candidats potentiels décédés n’étaient pas adaptés à ces emplois.