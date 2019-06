L’épouse d’Elhadji Diouf défend Krépin Diatta

Ses sorties dans la presse sont rares. Valérie Bishop a accordé un entretien à l’Observateur pour sortir l’album souvenir, notamment avec l’épopée de 2002. La femme de El Hadji Diouf qui suit avec intérêt la CAN 2019 n’a pas aimé les moqueries envers Krépin Diatta.

« Krépin Diatta a fait les frais d’une raillerie sur les réseaux sociaux, alors qu’il nous a marqué un beau but et a fait un bon match. Il faut qu’on s’arrête sur l’essentiel. Le jeune homme a fait des dons pour l’hôpital de sa région, mais on préfère s’avancer sur son physique. Après, on se demande pourquoi les joueurs sénégalais n’épousent ou ne sont en couple, pour la plupart, qu’avec des Blanches. C’est malheureux »,a-t-elle déclaré.