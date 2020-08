L’épouse du ministre de l’Elevage Samba Ndiobène Ka filmée en train de traire une vache au village(Vidéo)

A l’instar de son mari, le ministre de l’Elevage, Samba Ndiobène Ka, Aminata Sow Ka est aussi à l’aise dans son terroir.

Regardez la traire une vache.

Un couple est issu d’une famille d’éleveurs…

Dans son village natal à Barkedji, département de Linguère, elle a intégré un milieu naturel qu’elle connait parfaitement. En effet, le couple est issu d’une famille d’éleveurs.

Attaché aux traditions

C’est donc naturellement que monsieur et madame apprirent les rudiments de l’élevage. Et le poste nominatif de ministre de l’Elevage ne change en rien son quotidien. Ainsi, mari et épouse sont chevillés aux traditions transmises depuis les temps immémoriaux…