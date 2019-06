L’erreur de Sadio Mané passée inaperçue sur le but de l’Algérie (vidéo)

C’est une image qui n’a pas été montrée au ralenti mais, si le Sénégal a pris un but face à l’Algérie, c’est bien parce qu’erreur il y a eu. Et celle-ci est venue de Sadio Mané. L’attaquant des « Lions », leader technique de l’équipe sénégalaise, a raté n contrôle qui a permis aux Algériens d’amorcer l’attaque face à une équipe adverse qui tentait de se replacer.

L’autre erreur tactique qui amène au but, c’est la décision d’Alfred Ndiaye de faire un marquage sur l’attaquant droit de l’Algérie, au lieu d’aller vers le porteur et de couvrir son axe de but.

La troisième erreur est à trouver sur le manque de lecture de Pape Alioune Ndiaye qui a été pris au dépourvu par la passe en retrait alors qu’il était seul à la couverture.