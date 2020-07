A l’approche du week-end, les plus coquins d’entre vous iront faire un petit tour sous la couette pour passer des moments torrides à deux ! Mesdames, si vous manquez quelque peu d’inspiration, voici la liste des 10 positions préférées de ces messieurs ! d’après le site Girls.fr

1. La levrette

Championne toutes catégories, la levrette est la plus susceptible de faire décoller ton homme pour le septième ciel. Elle a cependant un côté un peu animal, qui peut déplaire à certaines. C’est une affaire de goût ! Elle est facile à réaliser et permet une pénétration profonde, qui doit être faite en douceur au début.

2. Le 69

Le 69 favorise le s**e oral, dont tous les garçons sans exception, raffolent. Cela vous permettra à tous les deux de profiter de votre plaisir en même temps que de celui de l’autre.

3. L’enclume (ou la bascule)

Cette position demande une certaine dose de souplesse dans le dos et dans les jambes. Les mecs l’aiment parce qu’elle leur donne un sentiment de puissance. C’est eux qui contrôlent les mouvements alors que la fille n’a pas une grande liberté d’action.

4. L’andromaque

L’andromaque est la position qui met le plus la fille à l’honneur ! Tout le pouvoir est entre tes mains et c’est toi qui as le contrôle !! A toi de bouger en variant la cadence et les plaisirs. En plus c’est une position qui te permettra de prendre beaucoup de plaisir. Tu es maîtresse de la situation et ton mec va adorer ça !

5. Le lotus

Le lotus est assez différente des autres puisque vous allez tous les deux êtres assis. Elle vous permettra à tous les deux de passer un moment ultra romantique à vous embrasser et vous regarder dans les yeux. De quoi faire monter l’excitation !

6. La fellation

C’est LE préliminaire préféré des garçons et qui rendra fou ton chéri. Si tu as vraiment envie de lui faire plaisir, n’hésite pas à le faire, mais si ça te rebute, rien ne t’y oblige.

7. Les petites cuillères

La position des petite cuillères promet un moment très tendre avec ton amoureux et ne requiert pas d’effort particulier. Elle est donc reposante. Il pourra te prendre dans les bras et te chuchoter à l’oreille. Un vrai paradis pour les filles !

8. Le missionnaire

Le missionnaire est la position la plus connue et la plus pratiquée parce qu’elle est très simple, mais les garçons n’en raffolent pas moins ! Elle offre tout le loisir à ton homme de t’embrasser, de te regarder et de te caresser. Parfois la simplicité est ce qu’il y a de meilleure !

9. Les ciseaux

Les ciseaux sont une position pour le moins inhabituelle, mais que ton mec va adorer parce que son pénis sera beaucoup enserré par les muscles de ton v***n par rapport à d’autres positions.

10. La s*****e

Pratique spéciale que beaucoup de garçons adorent, elle doit se faire seulement si les deux partenaires sont complètement consentants. Autrement dit, ce n’est pas parce que ton copain veut essayer que tu dois le faire. Ce n’est pas une posture comme les autres et elle demande d’être préparée psychologiquement et physiquement pour être effectuée. Elle peut offrir un grand plaisir à l’un comme à l’autre, si les deux savent en profiter et se lâcher.

