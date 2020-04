[DIAPORAMA] Pour perdre les rondeurs qui se sont (peut-être) accumulées pendant ces semaines de confinement (sous-entendu de grignotage) voici les 10 commandements minceur du nutritionniste Raphaël Gruman, classés par ordre décroissant d’importance.

Prendre du poids résulte souvent d’un rythme de vie où on ne prend plus le temps de rien : on ne respire plus, on ne dort plus, on ne marche plus, on ne cuisine plus… Côté nutri justement, un petit trop de sauce dans la salade, un verre de jus d’orange sucré tous les matins, un carré de chocolat en trop chaque jour… ces mauvaises habitudes globales laissent les rondeurs s’installer. Ce sont ces mauvaises habitudes globales, du matin au soir, qu’il faut revoir quand on veut s’affiner.

Les aliments qui boostent le métabolisme

Minceur : le top 20 des aliments brûle-graisses

Le coup de pouce aroma : versez 1 goutte d’huile essentielle de cèdre de l’Atlas, 1 goutte de lemongrass et 1 goutte de criste-marine dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale. Appliquez sur les cuisses, le ventre et les fesses en formant un pli cutané entre vos doigts et en le faisant rouler du bas vers le haut, reproduisant ainsi le palper-rouler. Renouveler tous les jours pour gommer les rondeurs.

Calculez votre IMC avec notre outil en ligne 9 bons réflexes quotidiens pour une détox au long cours Minceur : 1 semaine de menus antifringales Minceur : savoir reconnaître quand on a vraiment faim

