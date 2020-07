En novembre 2010, les téléspectateurs avaient fait la connaissance d’Alexandre, nouveau champion des “12 coups de midi”. Pendant plusieurs semaines, il avait enchaîné les victoires dans l’émission. Au total, il a participé 75 fois au jeu phare de TF1. Quant à sa cagnotte, elle s’élevait à 417 828 euros. Lors d’un reportage qui lui était consacré pour le journal de 13h, il avait révélé ce qu’il avait fait de ses gains. “J’ai pu acheter une maison aussi grande que celle que j’avais dans le Nord. On a aussi pu s’offrir quelques petits plaisirs, des voyages”, disait-il.

En 2016, dans une interview accordée au site MYTF1, Alexandre était revenu sur ses rapports avec Jean-Luc Reichmann pendant sa participation aux “12 coups de midi”. “C’est quelqu’un de bien. Il est sincère. Il m’a conseillé sur la notoriété, me demandait sans arrêt comment je me sentais pendant les tournages… Je lui ai proposé d’être le parrain de ma webradio locale. Il a accepté. Il est même venu nous rendre visite. Il sait d’où il vient et ne l’oublie pas. D’ailleurs, on continue de s’envoyer des petits messages de temps en temps. Il répond systématiquement”, confiait-il.

Un hommage rendu sur le plateau

Dans ce même entretien, Alexandre s’était confié sur “le moment le plus intense” qu’il a vécu dans “Les 12 coups de midi”. Un souvenir lié au décès de son papa. “Ma sortie. Ma femme a demandé à Jean-Luc Reichmann de diffuser un morceau de musique qui me tenait particulièrement à coeur le jour de mon départ. Il s’agit de ‘Si seulement je pouvais lui manquer’ de Calogero. J’ai perdu mon papa très jeune. C’était un moyen de lui rendre hommage. Ça m’a extrêmement touché. J’en ai encore les larmes aux yeux en y pensant”, disait-il.

La venue de ses enfants sur le plateau des “12 coups de midi” l’avait également particulièrement marqué, tout comme sa rencontre avec “un monsieur qui était handicapé physique”. “Il était champion de natation. Il avait une force de caractère incroyable”, continuait-il.

Par Clara P