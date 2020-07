Pour les dix ans des “12 coups de midi”, Jean-Luc Reichmann a eu le plaisir de retrouver certains des anciens maîtres de midi emblématiques de l’émission pour une semaine spéciale “le combat des maîtres”. Depuis le 29 juin, l’animateur organise des duels sur le plateau du jeu. L’objectif principal des champions est simple : décrocher leur place pour la grande finale qui aura lieu samedi 4 juillet, en prime-time sur TF1. À ce stade de la compétition, quatre d’entre eux se sont qualifiés pour le round finale, à savoir Hakim, Timothée, Alexandre et Paul.

Ce vendredi 3 juillet, quatre nouveaux champions s’affrontent dans “Les 12 coups de midi, le combat des maîtres”. Moins d’un mois après son élimination, Eric fait son grand retour dans l’émission. Le Breton a pulvérisé les scores au classement des meilleurs maîtres de midi, déjà en détrônant Paul de sa deuxième place puis en battant celui qui était en tête de liste, à savoir Christian Quesada. Eric a été éliminé lors de sa 199e participation au jeu. Il a empoché la modique somme de 921 316 euros de gains et de cadeaux.

Une popularité difficile à vivre ?

Lundi 29 juin, au démarrage de cette semaine de compétition dans “Les 12 coups de midi, le combat des maîtres”, Jean-Luc Reichmann a demandé des nouvelles des candidats. L’occasion pour Eric de parler de sa nouvelle vie, lui qui est retourné à Mellac, dans la commune du Finistère, où il vit avec sa femme secrétaire médicale et leurs deux filles, Justine et Candice. Le champion a été confronté à sa nouvelle notoriété. Une étape difficile pour lui, comme il l’a confié à l’animateur. “J’évite de sortir de chez moi et tout va bien, sinon, il y a les flashs des photographes sans arrêt”, a-t-il dit.

Lucia, maître de midi en 2012, a elle aussi eu du mal à gérer sa médiatisation, si bien qu’elle n’a fait aucune apparition dans “Les 12 coups de midi” pendant sept ans, jusqu’à son retour en août 2019 pour une émission spéciale été. “Je ne voulais plus que les gens me voient à la télé. Je n’aime pas la notoriété, cela a été pénible… Je n’ai pas fait cette émission pour ça !” confiait-elle à Télé-Loisirs.

Par Clara P