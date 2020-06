Une pensée pour son défunt père

Ce dimanche 28 juin représente un jour spécial pour Jean-Luc Reichmann. L’animateur a célébré les dix ans de son jeu de divertissement “Les 12 coups de midi”. Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann présente au quotidien son émission qui vient d’être sacrée jeu télé préféré des Français par un sondage Opinion Way/TV Magazine. Une belle récompense qui tombe à pic pour l’animateur qui a vu défiler les maîtres de midi, dont Xavier, Paul et Eric, devenu le plus grand champion de l’histoire du jeu . Avant de marquer cet anniversaire avec un prime spécial prévu le 4 juillet prochain sur TF1, Jean-Luc Reichmann a tenu à remercier ses fidèles téléspectateurs en début d’émission.

A son tour, l’animateur a ensuite eu une surprise en plein jeu de la part de son équipe. La voix off Zette l’a invité à monter l’escalier sur le plateau pour découvrir face à l’écran un beau gâteau sur lequel apparaît le visage de l’animateur. “Merci à toutes les équipes, je suis très heureux”, s’est réjouit Jean-Luc Reichmann en allant se rapprocher du gâteau. “Il y a dix ans on était là, on est toujours là et j’espère pour encore très longtemps. Merci à TF1 de me faire confiance et à toutes les équipes d’Endemol qui me font confiance depuis bien plus de dix ans. Je n’ai rien vu passer”, a-t-il remercié avant d’avoir une pensée pour son défunt père qui aurait aussi dû fêter son anniversaire. “C’est l’anniversaire de mon papa que j’aime, je pense à toi”, lui a-t-il adressé en levant les mains au ciel.

Par Marie Merlet