Il y a quelques jours, Jean-Luc Reichmann a annoncé sur Instagram une soirée spéciale pour les dix ans de son émission “Les 12 coups de midi”. En effet, le samedi 4 juillet, les maîtres de midi les plus emblématiques du jeu seront réunis pour un prime-time de folie. Pour les départager, l’animateur de 59 ans a lancé lundi 29 juin le combat des maîtres. Par groupes de quatre, les champions s’affrontent pour espérer décrocher leur place pour la grande finale du 4 juillet 2020.

Pour le moment, Hakim a remporté le tout premier duel face à trois autres concurrents. Il y a quelques mois, lors de son retour dans l’édition de Noël des “12 coups de midi”, l’ancien maître de midi avait donné de ses nouvelles à Télé-Loisirs, revenant sur les gains qu’il avait remportés lors de sa première participation au jeu, en 2014. “Ça m’a donné du temps, et permis de voir grandir mes deux petits garçons. À l’époque des ’12 coups de midi’, je faisais quatre heures de transport par jour, parce que j’étais ingénieur en informatique sur Paris. J’ai pu démissionner. Je suis devenu mon propre patron”, disait-il.

Logés oui, mais où ?

Sur le plateau, les téléspectateurs ont pu revoir certains des plus grands maîtres de midi, notamment Eric. Eliminé le 19 juin dernier, le Breton a remporté plus de 900 000 euros de gains et cadeaux. En plus d’avoir dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi de la saison, il a également détrôné Christian Quesada de la première marche du podium. Un objectif qu’il s’était fixé dès sa 100e participation. Pour rappel, il a participé 199 fois au jeu phare de TF1.

À l’occasion des dix ans de l’émission, Télé Star a dévoilé “10 informations sur les coulisses des 12 coups de midi”. Ainsi, nos confrères ont expliqué comment “s’organisent les déplacements des maîtres de midi et des autres candidats”. C’est à l’hôtel qu’ils sont logés. Ils peuvent se restaurer pendant les tournages. Quant aux frais de transport, “la production prend en charge tout ou partie des frais”. Si le maître de midi enchaîne les victoires, il doit se rendre disponible “en posant des jours de congés ou des RTT. C’est ce qu’a fait Eric, comme il l’avait confié à nos confrères en janvier dernier. “J’ai envoyé mes informations à mes employeurs pendant les tournages parce qu’il fallait que je gère mes congés et les projets que j’ai laissés en suspens”.

Par Clara P