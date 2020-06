Depuis le lundi 29 juin, les plus grands maîtres de midi des “12 coups de midi” s’affrontent pour tenter de décrocher une place pour la grande finale qui aura lieu samedi 4 juillet, en prime-time sur TF1. Hakim est le premier candidat à avoir réussi à se qualifier pour cette soirée inédite qui a été organisée par la production afin de fêter les dix ans du jeu. Ce mardi 30 juin, quatre autres candidats montent dans l’arène, parmi lesquels Timothée de l’Aveyron. Souvenez-vous : l’agriculteur a participé en 2017 aux “12 coups de midi”. Après 83 participations, il a été éliminé, repartant avec 353 348 euros de gains et de cadeaux.

De retout dans ce “combat des maîtres”, l’ancien champion a donné ses impressions dans une interview à Télé-Loisirs. “Je ne me suis pas forcément fixé d’objectif. Le but, c’est de se faire plaisir et de retrouver les copains. Évidemment, si je devais m’en fixer un, ce serait de me qualifier pour le prime time de samedi. Mais je suis conscient du niveau exceptionnel de certains candidats. Je prends beaucoup de plaisir à participer à ces Masters, parce que j’y retrouve aussi des participants avec lesquels j’ai noué des liens. Je suis content également de rencontrer les nouveaux Maîtres de midi, comme Eric cette année. C’est un candidat remarquable. Il mérite totalement la réussite qui est la sienne”, a-t-il dit.

En couple ou célibataire ?

Un an après sa première participation aux “12 coups de midi” – en juillet 2018 précisément – Timothée avait fait son retour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann à l’occasion du match de l’été. Il avait alors présenté sa compagne de l’époque, Floriane. “Depuis l’an dernier, j’ai fini mes études donc maintenant, je travaille, je suis salarié sur l’exploitation familiale… Je suis en couple avec Floriane aussi”, disait-il.

Mais cette histoire d’amour a pris fin, comme il l’avait révélé dans une interview à Télé-Loisirs en août 2019. “Je suis de nouveau célibataire. Nous nous étions mis en couple à la fin de mon passage, donc tout le temps de notre histoire, elle avait fait avec ma petite notoriété… Ce n’est pas ça qui nous a séparés”, expliquait-il. Dans la récente interview qu’il a donnée à Télé-Loisirs dans le cadre de son retour pour les dix ans des “12 coups de midi”, Timothée a révélé être toujours un coeur à prendre.

Par Clara P