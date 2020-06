Il y a quelques jours, Jean-Luc Reichmann a annoncé sur Instagram la diffusion le 4 juillet prochain d’un prime spécial pour fêter “Les 12 coups de midi”. Le 23 juin dernier, il en a dit plus sur ce rendez-vous lors de son passage dans “Ça fait du bien”, programme diffusé sur Europe 1. “Il s’agit d’un combat qui aura lieu toute la semaine, à partir de lundi (NDLR, ce 29 juin) et qui se terminera le samedi 4 juillet. Ça va être une battle de bonne humeur, ça va être le lancement de l’été. Ce sont les dix ans et les dix ans pour une émission qui a lieu 364 jours par an, je trouve ça merveilleux. On fait des audiences records”, expliquait-il.

Lors de cette semaine un peu spéciale, les téléspectateurs s’apprêtent à retrouver ceux et celles qui ont marqué l’émission “Les 12 coups de midi”. Ainsi, Eric – le plus grand maître de tous les temps – fera son retour quelques jours après son élimination. Paul sera aussi de la partie. Souvenez-vous : le jeune étudiant de 21 ans a marqué les esprits en enchaînant les victoires dans le jeu phare de TF1. Il était parvenu à se hisser à la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi, avant d’être relégué à la troisième place par Eric, en avril dernier.

Une naissance pendant l’émission

Pour ce premier round des “12 coups de midi, le combat des maîtres”, Jean-Luc Reichmann a convié, entre autres, Antonin – le nouveau maître de midi – et Hakim. Ce dernier avait participé à l’émission en 2014. Il se trouve actuellement à la 16e place du classement des meilleurs champions du jeu. Les téléspectateurs ont pu le revoir lors de sa participation en décembre dernier aux “12 coups de Noël” fin 2019. Dans une vidéo postée ce lundi 29 juin, Jean-Luc Reichmann a donné le coup d’envoi de cette semaine spéciale. “Ça y est, c’est parti, la semaine du combat des maîtres. On est très, très heureux”, a-t-il dit. Il a ensuite demandé aux participants de cette première manche ce que représentait pour eux “Les 12 coups de midi”. “C’est une magnifique période de ma vie. Mon enfant est né pendant les ’12 coups de midi’ alors que j’étais à la télévision, en tournage. Ça me rappelle l’année 2014”, a répondu Hakim.

Dans une interview qu’il avait accordée en décembre dernier à Télé-Loisirs, Hakim avait donné de ses nouvelles, revenant sur les gains qu’il avait remportés grâce aux “12 coups de midi”. Qu’ont-ils changé dans sa vie ? “Ça m’a donné du temps, et permis de voir grandir mes deux petits garçons. À l’époque des ’12 coups de midi’, je faisais quatre heures de transport par jour, parce que j’étais ingénieur en informatique sur Paris. J’ai pu démissionner. Depuis, je suis devenu mon propre patron : j’ai monté une société immobilière. Je travaille aussi sur la conjecture de Syracuse (un problème d’arithmétique, NDLR) comme je suis mathématicien à la base. Mes gains m’ont permis également de voyager avec mes enfants”, disait-il. Pour rappel, Hakim avait participé 59 fois aux “12 coups de midi”. Il était reparti avec 219 601 euros de gains.

