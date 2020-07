En avril 2019, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Paul, un jeune étudiant passionné par l’Histoire. Au fil des semaines, il a enchaîné les victoires, faisant au passage grimper sa cagnotte. Mais le 10 octobre dernier, le jeune champion a été éliminé du jeu après avoir mal répondu à une question. À la suite de son départ, des rumeurs ont laissé entendre que ce dernier aurait volontairement quitté l’émission.

Le 9 décembre dernier – dans une interview qu’il a accordée à “TV Grandes chaînes” – Paul a réagi. “En tant que grand joueur, je ne peux pas. C’était la sixième fois, lors de cette journée, que l’on me prenait en duel. J’ai foncé tête baissée sur une réponse qui n’était pas la bonne. C’était une question à ma portée, mais je suis passé à côté. C’est arrivé à d’autres”, confiait-il. Pour rappel, Paul a participé 153 fois aux “12 coups de midi”. Quant à sa cagnotte, elle s’élevait à plus de 690 000 euros de gains et de cadeaux.

Un anniversaire fêté sur TF1

Le 29 juin dernier, Paul a fait son retour dans “Les 12 coups de midi” sur TF1 pour une semaine spéciale “le combat des maîtres”. Alors qu’il s’apprête à affronter ce jeudi 2 juillet trois autres grands maîtres de midi, le jeune étudiant n’a pas chômé depuis son élimination en octobre dernier. Après avoir assisté au tournage de la série “Léo Matteï” à Marseille, il a retrouvé Jean-Luc Reichmann pour le tournage d’un prime spécial Noël qui a été diffusé le 21 décembre dernier sur TF1. Il a aussi eu le privilège de partager un duo avec le chanteur Jean-Louis Aubert sur la scène du Bataclan.

En avril dernier, Paul a été détrôné par Eric de sa deuxième place de maître de midi. Le 2 juin dernier, il a fait une apparition dans “Les 12 coups de midi” à l’occasion de son anniversaire. Le jeune homme a fêté ses 21 ans. Si ce dernier n’a pas pu être physiquement présent sur le plateau de l’émission à cause du coronavirus, il a reçu un touchant message de Jean-Luc Reichmann par visioconférence. “C’est une journée anniversaire, il y a un an jour pour jour, il fêtait son anniversaire sur notre plateau ! J’ai envie de souhaiter un bon anniversaire à Monsieur Paul. Bonjour Paul et bon anniversaire !” disait-il.

Par Clara P