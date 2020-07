Il y a quelques jours, Jean-Luc Reichmann a annoncé une semaine spéciale pour fêter les dix ans des “12 coups de midi”, l’émission qu’il présente depuis 2010 sur TF1. En attendant la finale qui sera diffusée en prime-time le 4 juillet prochain sur les écrans, l’animateur a convié les anciens maîtres de midi emblématiques du jeu pour des duels au sommet. Parmi les quatre candidats présents à chaque duel, seulement un seul accède au carré final. Ainsi, depuis le lancement de ce “combat des maîtres” le 29 juin dernier, Hakim et Timothée ont décroché leur ticket pour la prochaine étape.

Ce mercredi 1er juillet, quatre autres champions s’affrontent dans “Les 12 coups de midi, le combat des maîtres” dont Romain. Ce dernier a participé pour la première fois à l’émission en juillet 2017. Eliminé lors de sa 60e participation, il a empoché 324 468 euros de gains et de cadeaux. Un joli pactole qui lui a permis de concrétiser son projet d’escape game, comme il l’a confié en juin 2019 à Télé-Loisirs. “On a décidé d’en ouvrir un avec deux de mes amis, Nicolas et Shona. Ils venaient de finir leurs études et avaient un peu de temps. Moi, j’étais pompier volontaire, mais j’ai pu m’y consacrer également. On a cherché un local, créé les énigmes nous-mêmes et commencé les travaux en janvier dernier”, confiait-il.

Bientôt sous le même toit ?

En juin 2019, lors de son retour dans “Les 12 coups de midi”, Romain n’était pas venu seul. En effet, il avait présenté à Jean-Luc Reichmann et aux téléspectateurs sa nouvelle chérie, Marine. Le 14 février dernier, le couple a participé ensemble aux “Douze coups de coeur”, prime spécial pour la Saint-Valentin. Une participation que le jeune homme avait commenté quelques jours auparavant dans les colonnes de Télé Star, évoquant sa moitié.

“Elle avait assisté dans la public à ma participation aux Masters, mais jouer, c’est autre chose. Elle a hésité. Elle est en école d’infirmière et avait des examens à passer au moment du tournage”, expliquait-il. Et de poursuivre : “Nous avons pu nous arranger et elle a fini par accepter”. C’est sur un site de rencontre que les deux tourtereaux ont fait connaissance. “Elle m’a envoyé des images de pompiers, ça m’a fait rire. On a discuté, on s’est vus… Et cela fait un an et demi que ça dure. J’ai envie d’aller plus loin avec elle. On prévoit de s’installer ensemble”.

Par Clara P