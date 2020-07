C’est un rendez-vous que les fans des “12 coups de midi” suivent depuis le lundi 29 juin, date à laquelle Jean-Luc Reichmann a donné le coup d’envoi d’une semaine spéciale “Les 12 coups de midi, le combat des maîtres”. Pour fêter les dix ans de l’émission, la production a convié les plus grands maîtres du jeu. Ces derniers s’affrontent chaque jour pour espérer décrocher leur place pour la grande finale du samedi 4 juillet, diffusée en prime-time sur TF1. À ce stade de la compétition, ils sont quatre champions à s’être qualifiés pour cet ultime étape, à savoir Hakim, Timothée, Alexandre et Paul.

Ce vendredi 3 juillet, Eric fait son grand retour dans “Les 12 coups de midi” pour ce “combat des maîtres”. Souvenez-vous : le champion a été éliminé le 19 juin dernier par Colas, un analyste financier de 28 ans. Il en était alors à sa 199e participation. Quant à sa cagnotte, le Breton est reparti avec la modique somme de 921 316 euros. Pendant son passage sur TF1, il a réalisé deux records. Le premier, celui d’avoir dépassé au classement Paul qui se trouvait alors en deuxième position. Le deuxième, avoir détrôné celui qui était depuis 2017 le recordman de l’émission, Christian Quesada.

Face à Eric, les téléspectateurs s’apprêtent à retrouver Mathieu, ex-candidat en 2018 des “12 coups de midi”. Pour rappel, il avait été éliminé lors de sa 30e participation au jeu, avec un total de 119 950 euros de gains et de cadeaux. Pendant son passage dans l’émission, le maître de midi avait évoqué le long combat de sa fille Louise contre la leucémie. Une lutte qui a duré cinq ans. Au moment de sa participation, sa fille était en rémission. “Quand on devait lui faire des piqûres, elle ne voulait pas de patchs qui insensibilise la peau. Elle voulait directement la piqûre. Elle avait une force de caractère. Quand elle a perdu ses cheveux, elle a dit : ‘Ce n’est pas grave, ce sera plus facile pour me coiffer’”, confiait-il à Jean-Luc Reichmann sur le plateau. Il avait aussi tenu à souligner le “positivisme extraordinaire” de son enfant.

Lors de son élimination, Mathieu était revenu sur cette épreuve dans un entretien à Télé Star. “Quand j’ai parlé à mon fils aîné de la maladie qu’avait Louise, je lui ai dit : ‘C’est une épreuve qui va durer longtemps, mais qui va nous rendre plus forts’. Et c’est ce qui est arrivé : ça nous a renforcés, ça nous a soudés. Entre-temps, nous avons accueilli un autre enfant qui n’était pas prévu, mais ça a été un beau cadeau de la vie. On est une famille unie et c’est vrai, plus sereine parce qu’on sait prendre et appréhender les coups durs”, disait-il.

