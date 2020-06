Thiago Alcantara voudrait tourner la page du Bayern Munich, Thiago Silva serait tenté par un retour à Milan, tandis que Chelsea temporise sur le cas Kai Havertz… Voici notre bulletin mercato du jour.

Thiago Alcantara sur le départ

Selon le quotidien allemand Bild, le milieu de terrain du Bayern Munich a des envies d’ailleurs. Thiago Alcantara n’a ainsi pas signé la prolongation de contrat au-delà de 2021 qui lui était proposée au début du mois de mai et espérerait un dernier gros transfert à 29 ans. La Premier League lui ferait les yeux doux, notamment Manchester City et Liverpool, mais aucune offre n’a encore été transmise au Bayern et son entraîneur Hansi Flick a indiqué qu’il comptait sur le joueur espagnol.

Ça ne fera pas plaisir à tout le monde mais l’histoire continue : Arsenal prolonge David Luiz

PREMIER LEAGUE

Notre avis : Si Thiago Alcantara veut effectivement partir, il n’y aura probablement pas de meilleure fenêtre de tir pour l’attirer que cet été. Tout dépend désormais de la volonté des clubs intéressés, le Bayern ne le bradera pas.

Chelsea n’a pas (encore) fait d’offre pour Havertz

Si l’ailier international allemand du Bayer Leverkusen Kai Havertz est dans le viseur de Chelsea depuis quelques semaines selon Sky Sports, Frank Lampard a calmé le jeu. L’entraîneur des Blues a reconnu les qualités de l’intéressé, tout en précisant qu’aucune offre formelle n’avait été transmise. « C’est un joueur de grande qualité, mais nous n’allons certainement pas faire de commentaires sur les joueurs d’autres équipes », a-t-il indiqué, noyant quelque peu le poisson.

Notre avis : Si Chelsea a les capacités d’accueillir Havertz, le joueur n’est peut-être plus une priorité absolue après les signatures de Timo Werner et Hakim Ziyech dernièrement. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont aussi intéressés.

Milan songerait à rapatrier Thiago Silva…

Annoncé en Premier League ces dernières semaines, Thiago Silva pourrait retrouver un cadre familier la saison prochaine. Le Brésilien, en fin de contrat mais qui pourrait prolonger au PSG jusqu’en août, se verrait bien reprendre du service du côté de l’AC Milan où il a déjà évolué de 2009 à 2012 selon Sky Sport Italia. Les contacts n’ont cependant pas été encore établis, le Brésilien de 35 ans attendrait de cerner mieux le projet lombard avant de s’engager. Un seul club italien lui a transmis une offre jusqu’ici : la Fiorentina.

Notre avis : Le salaire du défenseur central pourrait bien être un obstacle à une telle opération, même si la perspective d’engager Thiago Silva sans avoir à régler une indemnité de tranfert est à soupeser pour l’AC Milan.

… mais cherche d’abord à prolonger Donnarumma

La priorité pour le club milanais reste de régler la situation de certains de ses joueurs majeurs, au premier rang desquels figure Gianluigi Donnarumma. L’AC Milan compte sur son gardien de but dans les années à venir et veut donc prolonger le contrat de son joueur qui expire en 2021. Mais les négociations sont difficiles selon Sky Sport Italia et les deux parties n’ont pas trouvé d’accord à l’heure actuelle. Le salaire annuel de 6 millions d’euros de Donnarumma ne facilite pas la tâche du club dans cette optique.

Notre avis : Donnarumma et l’AC Milan devraient trouver bientôt un accord, la question est de savoir autour de quel type de prolongation. Le joueur espérerait signer un long bail, tandis que le club souhaiterait juste s’assurer qu’il ne parte pas libre la saison prochaine.

Gianluigi Donnarumma

Farinez prêté à Lens : c’est officiel

Le RC Lens, promu en L1 la saison prochaine, a officialisé le prêt du gardien de but vénézuélien, Wuilker Farinez. Le portier international de 22 ans, qui appartient au club colombien de Millonarios, sera la doublure de Jean-Louis Leca. « Wuilker est très dynamique, avec beaucoup de peps et connecté au jeu », a déclaré Franck Haise, l’entraîneur lensois dans un communiqué publié par le club nordiste.

Notre avis : En tant que doublure de Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez prendra le temps de s’intégrer à Lens. Avant de devenir titulaire dans le futur ?

Retour à la case départ pour Kunde ?

Actuellement en forme avec Mayence (deux buts en sept matches depuis la reprise de la Bundesliga), le milieu de terrain camerounais Pierre Kunde Malong pour repartir cet été à l’Atlético de Madrid d’où il était arrivé en 2018. « Je reviendrais volontiers. J’ai commencé ma carrière là-bas. Je serais heureux d’y retourner, je dois beaucoup à l’Atléti. Il faut déjà qu’il y ait contact, mais si c’était le cas, je serais très fier de revenir », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien sportif espagnol AS. D’autres clubs en Bundesliga seraient également sur les rangs.

Notre avis : En contrat jusqu’en juin 2022, Kunde représente une valeur marchande intéressante pour Mayence qui pourrait se laisser convaincre en cas de belle plus-value. L’international camerounais était arrivé dans le club allemand voici deux ans pour 7,5 millions d’euros.