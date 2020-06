Paul Pogba pourrait rester à Manchester United, les négociations se compliquent entre l’Inter et le Barça pour Lautaro Martinez, Leroy Sané refuse l’offre de Manchester City, David Luiz se prépare à prolonger avec Arsenal, le Borussia Dortmund et Roman Bürki vont poursuivre l’aventure jusqu’en 2023, Montpellier suit un gardien de but argentin… Voici notre bulletin mercato du jour.

Pogba prêt à rester à Manchester United

Interrogé par le média britannique L’Express vendredi, Peter Schmeichel, ex-gardien de but emblématique de Manchester United (1991-1999), a évoqué le mercato des Red Devils. Selon le Danois, qui évoque « des sources sûres », « Paul Pogba va rester la saison prochaine ». Le père de Kasper Schmeichel en est même « absolument sûr ».

Notre avis : La crise économique pourrait bien reporter d’un an le départ de Paul Pogba, qui n’a pourtant pas caché ses envies d’aiileurs en interne.

FC Barcelone : Ça se complique pour Lautaro

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Inter Milan auraient de plus en plus de doutes de voir le Barça payer la clause fixée à 110 millions d’euros pour Lautaro Martinez. Ainsi, les Milanais seraient prêts à proposer une prolongation de contrat pour leur attaquant argentin, actuellement lié aux Nerazzurri jusqu’en juin 2023.

Notre avis : Lautaro Martinez est l’une des priorités du Barça cet été. Le club catalan tentera sûrement de trouver le montage financier le plus réaliste possible pour attirer le joueur qui fêtera ses 23 ans le 22 août.

Sané refuse l’offre de Manchester City

En conférence de presse vendredi, Pep Guardiola a annoncé que Leroy Sané, sous contrat jusqu’en 2021, avait refusé de prolonger son contrat avec Manchester City. « Le club lui a fait deux ou trois offres, mais il les a refusées. Tout le monde sait ce que c’est : si à la fin de la saison deux clubs se mettent d’accord, il pourra partir. Sinon, il partira à la fin de son contrat », a notamment déclaré le technicien du deuxième de Premier League.

Notre avis : D’accord avec le Bayern Munich, Leroy Sané veut absolument revenir en Bundesliga.

David Luiz pourrait bientôt prolonger à Arsenal

« La situation sera résolue cette semaine ». Interrogé par Talk Sport, Kia Joorabchian, l’agent de David Luiz, a estimé que le défenseur brésilien, en fin de contrat le 30 juin prochain, allait bientôt prolonger avec Arsenal. Cependant, les négociations portent sur la durée du contrat : l’ancien Parisien veut rempiler pour deux saisons alors que les Gunners souhaiteraient le faire signer pour deux mois de plus avec une année en option.

Notre avis : Avec un salaire d’environ 130 000 euros par semaine, une rallonge de deux saisons du joueur de 33 ans pèserait lourd pour les finances d’Arsenal.

Bürki rempile à Dortmund jusqu’en 2023

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Borussia Dortmund a annoncé vendredi la prolongation de contrat de son gardien de but, Roman Bürki, jusqu’en 2023. Le portier international suisse de 29 ans porte le maillot du BvB depuis 2015.

Notre avis : Une récompense méritée pour le dernier rempart de la troisième meilleure défense de Bundesliga.

Montpellier sur la piste d’un gardien argentin

Geronimo Rulli, prêté cette saison à Montpellier par la Real Sociedad, ne devrait pas poursuivre l’aventure au MHSC. Ainsi, le club présidé par Laurent Nicollin se serait déjà mis sur la piste de son successeur. Selon Le Midi Libre, Montpellier a coché le nom du gardien de but argentin, Guido Herrera qui joue au CA Talleres de Cordoba.

Notre avis : Montpellier prendra-t-il le risque d’engager un gardien n’ayant eu aucune expérience en Europe ?