Piqûres de moustiques, coup de soleil ou problèmes digestifs peuvent gâcher des vacances. Dans ces situations d’urgence, les huiles essentielles se révèlent diablement efficaces. Voici celles qu’il faudra penser à emporter dans la trousse de secours des vacances.

L’HE de menthe poivrée : pour le mal des transports

Déposez une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée un demi sucre ou sous la langue et laissez fondre en bouche. Renouvelez toutes les heures si nécessaire.

Et à l’aide d’un diffuseur d’HE qui se branche sur l’allume-cigares, diffusez de l’huile essentielle de menthe poivrée ou de gingembre dans l’habitacle de la voiture.

L’HE de camomille : pour la peur de l’avion

Avant le vol, posez deux gouttes d’HE de camomille sur le plexus solaire et étalez lentement. Pendant le vol, respirez le contenu du flacon aussi souvent que nécessaire.

La formule plus complète : dans 3 gouttes d'huile végétale de calophylle, mélangez 1 goutte d'HE de petit grain bigaradier, 1 goutte d'HE de lavande officinale, 1 goutte d'HE de marjolaine, 1 goutte d'HE de laurier noble et 1 goutte d'HE de camomille. Massez doucement le plexus solaire et les poignets et approchez vos mains de votre nez en respirant profondément ce mélange d'huiles essentielles.

L’HE de lavande aspic : pour les coups de soleil et les piqûres de moustique

Pour un petit coup de soleil : appliquez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande aspic tous les quarts d’heure sur la brûlure, tant qu’elle est vive. Puis 4 à 5 fois dans la journée et le lendemain, jusqu’à apaisement total.

Pour un coup de soleil plus étendu, mélangez :

10 ml d'hydrolat (HA) de camomille 10 ml d'HA de menthe poivrée 10 ml d'HA de lavande 10 ml d'HA de rose. Imbibez un coton de ce mélange très frais et tapotez le coup de soleil.

Pour une piqûre de moustique : appliquez une goutte pure directement sur le bouton, le plus vite possible après la piqûre pour faire disparaître la démangeaison. Renouvelez l’application tous les quarts d’heures si besoin. Idem pour les piqûres de guêpes, d’araignées ou de méduses.

La formule plus complète : mélangez 3 gouttes d'HE de lavande aspic, 1 goutte d'HE de menthe poivrée , 2 gouttes d'HE d'eucalyptus citronné et de géranium rosat et 2 gouttes d'HE d'arbre à thé. Appliquez 1 à 2 gouttes de ce mélange sur les piqûres toutes les 3 minutes jusqu'à amélioration.

L’HE d’hélichryse : pour les entorses

Commencez par appliquer du froid sous forme de glace afin de limiter au maximum l’inflammation. Puis appliquez 3 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse sur la cheville en passant doucement le doigt sur la peau, sans masser.

L’HE de lavande officinale : pour les panaris

Versez quelques gouttes d’HE de lavande officinale sur une compresse d’eau très chaude et appliquez sur le doigt atteint tous les quarts d’heure ou au moins 4 à 5 fois par jour.

La formule plus complète : dans un flacon de 100 ml, mélangez à part égales des hydrolats de ciste, de laurier, de lavande et de thym à thymol. Appliquez largement (il s'agit d'hydrolats et non d'huiles essentielles) 4 ou 5 fois par jour sur la zone enflammée à l'aide de compresses stériles imbibées.

L’HE de ciste : pour les saignements de nez

Posez deux gouttes d’HE de ciste sur un mouchoir jetable ou, mieux, un tissu. Formez une mèche et introduisez-la dans la narine délicatement. Comprimez la narine avec votre doigt. Retirez la mèche avec délicatesse pour ne pas arracher les croûtes de cicatrisation.

L’HE de cannelle de Ceylan : pour la turista

Versez une goutte d’HE de cannelle de Ceylan dans une cuillère à café d’huile d’olive ou sur un demi sucre. Laissez fondre en bouche quatre fois par jour.

